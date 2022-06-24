Наличный и карточный: как отличается курс доллара в банках

После начала российского вторжения в Украине были введены валютные ограничения. Это привело к множественности курсов, которые действуют как для граждан, так и для импорта товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Наличный и карточный курс банков для граждан

Украинские банки установили разные курсы для обмена валюты в Украине и для карточных операций, который в основном действует для оплаты товаров и услуг и снятия наличных за границей. По состоянию на 24 июня наличный курс доллара выше почти на 10%.

ПриватБанк

Наличный: 35,30 гривен/доллар - покупка, 35,60 гривен/доллар - продажа

По карточкам: 29,25 гривен/доллар - покупка, 32,79 гривен/доллар - продажа

Райффайзен Банк

Наличный: 35,40 гривен/доллар - покупка, 36,10 гривен/доллар - продажа

По карточкам: 29,25 гривен/доллар - покупка, 32,45 гривен/доллар - продажа

ПУМБ

Наличный: 35,40 гривен/доллар - покупка, 36,10 гривен/доллар - продажа

По карточкам: 29,25 гривен/доллар - покупка, 32,65 гривен/доллар - продажа

Альфа-Банк

Наличный: 34,80 гривен/доллар - покупка, 35,50 гривен/доллар - продажа

По карточкам: 29,25 гривен/доллар - покупка, 32,45 гривен/доллар - продажа

Сближение курсов

С середины апреля НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам, а в мае снял 10%-ное ограничение между официальным курсом и курсом продажи. По прогнозу НБУ, это создает возможности для сближения курса конвертации валюты для граждан, которые временно находятся за рубежом, и курса покупки наличной валюты для граждан, которые остаются в Украине.

Экономист, финансовый аналитик Виталий Шапран считает, что наличный курс продажи доллара будет стремиться к отметке 33,0 грн за доллар, это примерно тот рыночный консенсус, который уже сложился у банков по карточным курсам.

"Этот процесс сближения курсов мы сейчас и наблюдаем, но из-за специфики наличного рынка процесс сближения имеет поступательный и медленный характер", - добавил Шапран.

Кроме того, Национальный банк с 21 мая снизил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (со 100 тыс. грн). Изменения не касаются использования платежных карт за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг - большинство из них можно и в дальнейшем проводить без ограничений.

Официальный курс НБУ и курс для предприятий

С начала войны НБУ заморозил официальный курс на уровне 29,25 гривен. Банки должны проводить операции по купле-продаже безналичной валюты с клиентами по курсу, находящемуся в диапазоне, где нижний предел - официальный курс, а верхний - официальный курс +1%.

Таким образом импортеры могут закупать валюту по курсу, который близок к курсу продажи валюты экспортерами. В случае возникновения дефицита валюты на рынке НБУ закрывает его продажей валюты из международных резервов.

При этом НБУ продает каждую неделю около 1 млрд долларов из резервов для покрытия дефицита безналичной валюты. Банки не могут использовать эту валюту для продажи на наличном рынке.