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Слідом за Приватом ще один роздрібний банк різко підняв валютний курс за картками

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Україна, Середа 06 липня 2022 12:55
Слідом за Приватом ще один роздрібний банк різко підняв валютний курс за картками Фото: курс долара в monobank різко виріс з 6 липня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Monobank з 6 липня різко підвищив курс продажу долара і євро за картковими операціями. Долар подорожчав з 32,70 до 35,18 гривень, євро - з 33,60 до 35,99 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Банку.

Крім того, банк бере 2%-ву комісію при знятті готівки за кордоном і розрахунки гривневою карткою.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк підвищив вартість долара, встановиши "ринковий курс" за картками. У банку підняли картковий курс до рівня продажу готівкового. Це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карт, а також всіх видів операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карт.

Нагадаємо, після початку російського вторгнення в Україні були введені валютні обмеження. Це призвело до множинності курсів, які діють як для громадян, так і для імпорту товарів.

Українські банки встановили різні курси для обміну валюти в Україні і для карткових операцій, який в основному діє для оплати товарів і послуг і зняття готівки за кордоном. В кінці червня готівковий курс долара був вище майже на 10%.

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