Вслед за Microsoft: Sony приобретет компанию-разработчика Halo и Destiny

Объявление о намерении приобрести Bungie прозвучало после громкого соглашения между Microsoft и Activision Blizzard.

По словам главного исполнительного директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, студия Bungie и в дальнейшем будет оставаться независимой и мультиплатформенной.

"Поэтому мы считаем, что для нее имеет смысл работать вместе с организацией PlayStation Studios, и мы невероятно рады возможностям синергии и сотрудничества между этими двумя группами мирового уровня", - добавил Райан.

Напомним, на прошлой неделе Microsoft заявила о приобретении Activision за 68,7 млрд долларов. Вероятно, контракт с Bungie может казаться менее привлекательным, однако лишь несколько студий могут похвастаться своими масштабами, как в Activision.

"Bungie создает игры с выдающимися технологиями, в которые невероятно интересно играть. У них также есть непревзойденная преданность сообществам, которые играют в их игры, и все в PlayStation и PlayStation Studios будут в восторге от того, чем мы можем поделиться и чему научиться у них", - отметил председатель PlayStation Studios Хермен Хюльст.