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Слідом за Microsoft: Sony придбає компанію-розробника Halo та Destiny

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Sony заявила про намір придбати розробника ігор Bungie, яка є творцем серії Destiny та Halo. Техногігант розраховує витратити на це 3,6 млрд доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Techradar.

Оголошення про намір придбати Bungie пролунало після гучної угоди між Microsoft та Activision Blizzard.

За словами головного виконавчого директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, студія Bungie й надалі залишатиметься незалежною та мультиплатформенною.

"Тому ми вважаємо, що для неї має сенс працювати разом з організацією PlayStation Studios, і ми неймовірно раді можливостям синергії та співпраці між цими двома групами світового рівня", - додав Райан.

Нагадаємо, минулого тижня Microsoft заявила про придбання Activision за 68,7 млрд доларів. Ймовірно, контракт з Bungie може здаватися менш привабливим, однак лише декілька студій можуть похвалитися своїми масштабами, як в Activision.

"Bungie створює ігри з визначними технологіями, в які неймовірно цікаво грати. У них також є неперевершена відданість спільнотам, які грають у їхні ігри, і всі в PlayStation і PlayStation Studios будуть у захваті від того, чим ми можемо поділитися і чому навчитися у них", - відзначив голова PlayStation Studios Хермен Хюльст.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про багатомільярдну угоду між Microsoft та Activision Blizzard.

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