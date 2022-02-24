Слідом за Харковом і Дніпром: аеропорт у Запоріжжі теж закрили

Аеропорт у місті Запоріжжя тимчасово закрили. Про це йдеться в повідомленні для льотного складу NOTAM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ourairports .

Аеропорт в Запоріжжі закритий 23 лютого з 22:33 годин. Судячи з розкладу рейсів на сайті аеропорту, це триватиме до 7.00 ранку 24 лютого.

О 7:00 ранку запланував рейс Windrose Airlines/U із Запоріжжя в аеропорт Бориспіль.

О 7: 20 ранку стартує рейс Motor Sich до Києва.

Зазначимо, що з вечора 23 лютого закрили аеропорти в Харкові та Дніпрі. Харківський аеропорт не працюватиме цієї ночі до 08:35 ранку 24 лютого, Дніпровський - до 7: 00 ранку.