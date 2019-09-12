Вслед за Болтоном уволились три сотрудника администрации Трампа

Фото: Джон Болтон (РБК-Украина)

Они подали соответствующие заявления

Вслед за советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном из администрации Дональда Трампа уволились трое сотрудников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, об отставке заявили официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки, директор по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли, а также Кристин Самуэлян, которая занималась графиком Болтона. Все они подали соответсвующие заявления.

Напомним, в среду стало известно, что Джон Болтон был уволен с должности советника по национальной безопасности президента США после того, как высказался против смягчений санкций в отношении Ирана, что должно способствовать встрече Трампа с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Вскоре Трамп прокомментировал внезапное увольнение своего советника Джона Болтона отметив, что тот не разделял приоритетов администрации.В частности, Трамп критически оценил и проведенное Болтоном сравнение между усилиями по денуклеаризации Северной Кореи и "ливийской моделью", которое разозлило северокорейского лидера Ким Чен Ына перед прошлогодним саммитом с Трампом.