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Вслед за Болтоном уволились три сотрудника администрации Трампа

Новости » Политика    12.09.2019 - 03:04
Вслед за Болтоном уволились три сотрудника администрации Трампа
Фото: Джон Болтон (РБК-Украина)

Они подали соответствующие заявления

Вслед за советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном из администрации Дональда Трампа уволились трое сотрудников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, об отставке заявили официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки, директор по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли, а также Кристин Самуэлян, которая занималась графиком Болтона. Все они подали соответсвующие заявления.

Напомним, в среду стало известно, что Джон Болтон был уволен с должности советника по национальной безопасности президента США после того, как высказался против смягчений санкций в отношении Ирана, что должно способствовать встрече Трампа с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Вскоре Трамп прокомментировал внезапное увольнение своего советника Джона Болтона отметив, что тот не разделял приоритетов администрации.В частности, Трамп критически оценил и проведенное Болтоном сравнение между усилиями по денуклеаризации Северной Кореи и "ливийской моделью", которое разозлило северокорейского лидера Ким Чен Ына перед прошлогодним саммитом с Трампом.

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