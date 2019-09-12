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Слідом за Болтоном звільнилися три співробітника адміністрації Трампа

Новини » Політика    12.09.2019 - 03:04
Слідом за Болтоном звільнилися три співробітника адміністрації Трампа
Фото: Джон Болтон (РБК-Україна)

Вони подали відповідні заяви

Слідом за радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном з адміністрації Дональда Трампа звільнилися троє співробітників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, про відставку заявили офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Гарретт Маркі, директор з комунікацій помічника президента Сара Тінслі, а також Крістін Самуелян, яка займалася графіком Болтона. Всі вони подали відповідні заяви.

Нагадаємо, у середу стало відомо, що Джон Болтон був звільнений з посади радника з національної безпеки президента США після того, як висловився проти пом'якшення санкцій відносно Ірану, що повинно сприяти зустрічі Трампа з президентом Ірану Хасаном Рухани.

Незабаром Трамп прокоментував раптове звільнення свого радника Джона Болтона зазначивши, що той не поділяв пріоритетів адміністрації.Зокрема, Трамп критично оцінив і проведене Болтоном порівняння між зусиллями з денуклеаризації Північної Кореї і "лівійською моделлю", яке розлютило північнокорейського лідера Кім Чен Ина перед торішнім самітом з Трампом.

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