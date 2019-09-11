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Трамп уволил Болтона после обсуждения идеи смягчения санкций против Ирана, - Bloomberg

Новости » В мире    11.09.2019 - 20:37
Трамп уволил Болтона после обсуждения идеи смягчения санкций против Ирана, - Bloomberg
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Трамп обсуждал возможность смягчения санкций в отношении Ирана

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон был отправлен в отставку после того, как высказался против смягчений санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что об этом сообщили три источника в Белом доме. По их словам, Трамп в понедельник обсуждал возможность смягчения санкций против Ирана, чтобы способствовать встрече с президентом страны Хасаном Рухани.

"Предложение обсуждалось в понедельник на совещании в Овальном кабинете Белого дома. Министр финансов Стивен Мнучин высказался в поддержку такого шага, который, может содействовать возобновлению переговоров между Вашингтоном и Тегераном. В тот же день Трамп принял решение отправить в отставку Болтона, который выразил на совещании категорические возражения против смягчения антииранских санкций", - говорится в сообщении.

Встреча между Трампом и Рухани может состояться во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября в Нью-Йорке. Отмечается, что согласие иранского руководства на встречу пока не гарантировано.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп готов встретиться с Рухани без предварительных условий. При этом сообщается, что администрация Трампа проводит кампанию "максимального давления", чтобы свернуть любую работу Ирана по разработке ядерного оружия, используя дипломатические и экономические меры, такие как санкции.

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