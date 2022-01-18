Вслед за Апелляционным: в Киеве заминировали Окружной суд

Из Окружного административного суда Киева эвакуировали работников и посетителей из-за сообщения о минировании. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.

"Уведомление о заминировании помещений суда! В связи с поступлением сообщения о заминировании одного из помещений Окружного административного суда города Киева по ул. Болбочана, 8 ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что о возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.