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Вслед за Апелляционным: в Киеве заминировали Окружной суд

Автор: Ольга Белей

Из Окружного административного суда Киева эвакуировали работников и посетителей из-за сообщения о минировании. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.

"Уведомление о заминировании помещений суда! В связи с поступлением сообщения о заминировании одного из помещений Окружного административного суда города Киева по ул. Болбочана, 8 ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что о возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.

Напомним, из Апелляционного суда Киева эвакуировали работников и посетителей из-за сообщения о минировании. Также во вторник, 18 января, "заминировали" школы в разных районах столицы.

При этом, 17 января в Киеве "минировали" три станции метро. На вход и выход были закрыты станция "Театральная", "Дарница" и "Позняки".

Отметим, 16 января в Киеве заминировали несколько ТРЦ, посетителей и персонал эвакуировали.

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Киев