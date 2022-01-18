Слідом за Апеляційним: у Києві замінували Окружний суд

З Окружного адміністративного суду Києва евакуювали працівників і відвідувачів через повідомлення про мінування. Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Окружного адміністративного суду міста Києва.

"Повідомлення про замінування приміщень суду! У зв'язку з надходженням повідомлення про замінування одного з приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва по вул. Болбочана, 8 ведуться заходи негайної евакуації працівників і відвідувачів суду", - йдеться в повідомленні. При цьому уточнюється, що про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково.