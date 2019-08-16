Вскрытие показало, что у миллиардера Эпштейна была сломана шея

Вскрытие показало, что у миллиардера Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме, были многочисленные переломы костей шеи. Об этом сообщает Washington Post.

Такую информацию изданию рассказали двое людей, знакомых с результатами экспертизы.

Сообщается, что у Эпштейна была сломана подъязычная кость, которая у мужчин находится рядом с "адамовым яблоком".

"Такие переломы могут быть у тех, кто вешается, особенно если они старшего возраста. Но они чаще встречаются у жертв убийств в результате удушения", - пишет издание.

Отмечается, что это первые подробности самоубийства Эпштейна, которые стали известны в результате вскрытия.

Напомним, американский финансист, миллиардер Джеффри Эпштейн, которому ранее были предъявлены обвинения в секс-торговле несовершеннолетними, покончил с собой в камере СИЗО Манхэттена 10 августа. 66-летнего Эпштейна обвиняли в незаконной торговле девушками в возрасте 14 лет.

7 июля Эпштейна задержали. По версии следствия, Эпштейн получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек. Миллиардер не признал вину.

Напомним, 20 марта в США скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер.