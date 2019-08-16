Розтин показав, що у мільярдера Епштейна була зламана шия

Розтин показав, що у мільярдера Джеффрі Епштейна, який вчинив самогубство у в'язниці, були численні переломи кісток шиї. Про це повідомляє Washington Post.

Таку інформацію виданню розповіли двоэ людей, знайомих з результатами експертизи.

Повідомляється, що у Епштейна була зламана під'язикова кістка, яка у чоловіків знаходиться поруч з "адамовим яблуком".

"Такі переломи можуть бути у тих, хто вішається, особливо якщо вони старшого віку. Але вони частіше зустрічаються у жертв вбивств в результаті удушення", - пише видання.

Наголошується, що це перші подробиці самогубства Епштейна, які стали відомі в результаті розтину.

Нагадаємо, американський фінансист, мільярдер Джеффрі Епштейн, якому раніше були висунуті звинувачення у секс-торгівлі неповнолітніми, покінчив з собою в камері СІЗО Манхеттена 10 серпня. 66-річного Епштейна звинувачували в незаконній торгівлі дівчатами у віці 14 років.

7 липня Епштейна затримали. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат. Мільярдер не визнав провину.

Нагадаємо, 20 березня в США помер мільярдер Девід Рокфеллер.