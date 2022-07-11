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Вскоре военные капелланы будут частью ВСУ, - Маляр

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Евгений Прокопенко

Служба военного капелланства скоро станет частью Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

По ее словам, оборонное ведомство прорабатывает насущные вопросы внедрения Службы военного капелланства в ВСУ. Верховная Рада Украины 30 ноября 2021 года приняла соответствующий Закон, вступивший в силу 19 марта 2022-го. Поэтому вскоре военные капелланы будут частью ВС Украины.

"Сегодня, во время войны за нашу свободу, роль капелланства в ВСУ - важна. Сейчас многие священники бок о бок с военными находятся на передовой и духовно помогают защитникам. Работа военного капеллана многогранна, имеет много особенностей и требует специальной подготовки для священников", - сказала Маляр.

Она сообщила, что встретилась с Митрополитом Симферопольским и Крымским Климентом, который духовно опекаеться одной из военных частей ВС Украины, выполняющей задачи на передовой.

"Также мы коснулись вопросов помощи военным подразделениям на передовой, поддержанию надлежащего морально-психологического состояния защитников и социальной защиты семей военнослужащих, которые погибли в боях за Украину", - резюмировала заместитель министра.

Напомним, ранее Анна Маляр сообщала, что РФ рассматривает несколько сценариев развития войны в Украине.

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