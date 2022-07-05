Ориентируются по ситуации. В России несколько сценариев войны против Украины, - Маляр
Российская Федерация рассматривает несколько сценариев развития войны в Украине. Оккупанты действуют в зависимости от ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя министра обороны Анны Маляр 24 канала.
"У россиян есть несколько сценариев. Они сами не уверены, что будут делать завтра или послезавтра. Потому что они ориентируются по ситуации и выбирают наиболее эффективный именно в этот момент", - сказала она.
Маляр отметила, что Украина также закладывает несколько сценариев, ориентируется на действия оккупантов и понимает, каким образом нужно противодействовать.
Она добавила, что война - динамичная, поэтому сложно делать какие-то предсказания на 1-2 месяца. Однако сейчас можно говорить о двух прогнозах. Первый, по ее словам, о том, что любая война рано или поздно заканчивается. Второй - что у России исчерпывается ресурс, каким бы большим он ни был.
Маляр отмечает, что в такой интенсивности оккупантам будет все сложнее воевать.
Также она заявила, что России сложнее будет интегрировать оккупированные территории Украины, чем в 2014 году, из-за сопротивления людей.
Напомним, потери РФ убитыми и ранеными составляют до 115 тысяч человек.
При этом россияне готовят проведение мобилизации в южных регионах Украины.
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