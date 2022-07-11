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Незабаром військові капелани будуть частиною ЗСУ, - Маляр

Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Євгеній Прокопенко

Служба військового капеланства скоро стане частиною Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр.

За її словами, оборонне відомство опрацьовує нагальні питання впровадження Служби військового капеланства у ЗСУ. Верховна Рада України 30 листопада 2021 року ухвалила відповідний Закон, який набрав чинності 19 березня 2022-го. Тож незабаром військові капелани будуть частиною ЗС України.

"Сьогодні, у час війни за нашу свободу, роль капеланства в ЗСУ - важлива. Нині чимало священників пліч-о-пліч з військовими перебувають на передовій та духовно допомагають захисникам. Робота військового капелана багатогранна, має багато особливостей та потребує спеціального вишколу для священників", - сказала Маляр.

Вона повідомила, що зустрілася з Митрополитом Сімферопольським та Кримським Климентом, який духовно опікується однією з військових частин ЗС України, що виконує завдання на передовій.

"Також ми торкнулися питань допомоги військовим підрозділам на передовій, підтримки належного морально-психологічного стану захисників та соціального захисту родин військовослужбовців, які загинули в боях за Україну", - резюмувала заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр повідомляла, що РФ розглядає кілька сценаріїв розвитку війни в Україні.

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