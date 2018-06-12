Вскоре станет известно, будет ли иметь место реальная сделка с КНДР, - Трамп

Дональд Трамп написал о подготовке к предстоящей встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре станет известно, будет ли иметь место реальная сделка с КНДР. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Встречи между сотрудниками и представителями идут хорошо и быстро, но, в конце концов, это не имеет значения. Мы все скоро узнаем, будет ли иметь место реальная сделка, в отличие от прошлого!", – написал Трамп.

Кроме того, президент США выразил надежду на положительный исход встречи.

"Все будет хорошо!", - написал он.

Pres. Trump: "We will all know soon whether or not a real deal" can happen with North Korea. @jonkarl reports: https://t.co/lKZ7qcvcfq pic.twitter.com/8tR3afOU5d — ABC News (@ABC) June 11, 2018

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что встреча президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа и лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына, которая состоится во вторник, 12 июня, в Сингапуре, будет закрытой.

Отметим, начало встречи с Трампом запланировано на 09:00 по местному времени 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса.

Лидеры двух стран встретятся в 9:00 и проведут переговоры, на которых будут присутствовать только переводчики. Впоследствии состоится рабочий обед Трампа и Ким Чен Ына. После этого начнется двусторонняя встреча, на которой в составе делегации США будут государственный секретарь Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.