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Вскоре станет известно, будет ли иметь место реальная сделка с КНДР, - Трамп

НовостиПолитика    12.06.2018 - 03:14
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп написал о подготовке к предстоящей встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре станет известно, будет ли иметь место реальная сделка с КНДР. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Встречи между сотрудниками и представителями идут хорошо и быстро, но, в конце концов, это не имеет значения. Мы все скоро узнаем, будет ли иметь место реальная сделка, в отличие от прошлого!", – написал Трамп.

Кроме того, президент США выразил надежду на положительный исход встречи.

"Все будет хорошо!", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа и лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына, которая состоится во вторник, 12 июня, в Сингапуре, будет закрытой.

Отметим, начало встречи с Трампом запланировано на 09:00 по местному времени 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса.

Лидеры двух стран встретятся в 9:00 и проведут переговоры, на которых будут присутствовать только переводчики. Впоследствии состоится рабочий обед Трампа и Ким Чен Ына. После этого начнется двусторонняя встреча, на которой в составе делегации США будут государственный секретарь Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, саммит, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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