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Незабаром стане відомо, чи буде мати місце реальна угода з КНДР, - Трамп

НовиниПолітика    12.06.2018 - 03:14
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп написав про підготовку до майбутньої зустрічі з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром стане відомо, чи буде мати місце реальна угода з КНДР. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Зустрічі між співробітниками та представниками йдуть добре і швидко, але, зрештою, це не має значення. Ми всі скоро дізнаємося, чи буде мати місце реальна угода, на відміну від минулого!", – написав Трамп.

Крім того, президент США висловив надію на позитивний результат зустрічі.

"Все буде добре!" - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа і лідера Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ина, яка відбудеться у вівторок, 12 червня, в Сінгапурі, буде закритою.

Зазначимо, початок зустрічі з Трампом заплановано на 09:00 за місцевим часом 12 червня в готелі Capella на острові Сентоса.

Лідери двох країн зустрінуться в 9:00 і проведуть переговори, на яких будуть присутні тільки перекладачі. Згодом відбудеться робочий обід Трампа та Кім Чен Ина. Після цього почнеться двостороння зустріч, на якій у складі делегації США державний секретар Майк Помпео, глава апарату Білого дому Джон Келлі і радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Саміт, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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