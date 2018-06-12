Незабаром стане відомо, чи буде мати місце реальна угода з КНДР, - Трамп

Дональд Трамп написав про підготовку до майбутньої зустрічі з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром стане відомо, чи буде мати місце реальна угода з КНДР. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Зустрічі між співробітниками та представниками йдуть добре і швидко, але, зрештою, це не має значення. Ми всі скоро дізнаємося, чи буде мати місце реальна угода, на відміну від минулого!", – написав Трамп.

Крім того, президент США висловив надію на позитивний результат зустрічі.

"Все буде добре!" - написав він.

Pres. Trump: "We will all know soon whether or not a real deal" can happen with North Korea. @jonkarl reports: https://t.co/lKZ7qcvcfq pic.twitter.com/8tR3afOU5d — ABC News (@ABC) June 11, 2018

Meetings between staffs and representatives are going and well quickly....but in the end, that doesn't matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа і лідера Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ина, яка відбудеться у вівторок, 12 червня, в Сінгапурі, буде закритою.

Зазначимо, початок зустрічі з Трампом заплановано на 09:00 за місцевим часом 12 червня в готелі Capella на острові Сентоса.

Лідери двох країн зустрінуться в 9:00 і проведуть переговори, на яких будуть присутні тільки перекладачі. Згодом відбудеться робочий обід Трампа та Кім Чен Ина. Після цього почнеться двостороння зустріч, на якій у складі делегації США державний секретар Майк Помпео, глава апарату Білого дому Джон Келлі і радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон.