ВСК по нападениям на активистов определила дела для расследования

Временная следственная комиссия сформировала пять рабочих групп
Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной рады по вопросам нападений на активистов сформировала пять рабочих групп, которые будут заниматься расследованием дел относительно нападений в регионах Украины. Об этом заявил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза, передает корреспондент РБК-Украина
"Сформировано пять рабочих групп. Основные дела, которыми мы будем заниматься в Северодонецке - это дело Самарского. Херсон - дело Гандзюк, Сармата. Они объединены. Киев - это дело Валентины Макаровой. Одесса - дело Устименко и Стерненко. Их объединили в общий пул. Харьков - это убийство активиста Николая Бычка", - заявил Береза.
Напомним, ранее мэр Херсона Владимир Миколаенко заявил, что Екатерина Гандзюк не доверяла Херсонской Службе безопасности и выражала озабоченность относительно пророссийских настроений в правоохранительных органах.
Миколаенко передал представителям Службы безопасности фамилию лица, которое активистка Екатерина Гандзюк считала заказчиком нападения на нее.