ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Миколаенко рассказал, почему Гандзюк не доверяла Херсонскому СБУ

Новости » Общество    20.11.2018 - 16:09
Миколаенко рассказал, почему Гандзюк не доверяла Херсонскому СБУ
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Гандзюк была обеспокоена по поводу пророссийских настроений в правоохранительных органах

Екатерина Гандзюк не доверяла Херсонской Службе безопасности и выражала озабоченность относительно пророссийских настроений в правоохранительных органах. Об этом мэр Херсона Владимир Миколаенко сообщил во время заседания Временной следственной комиссии Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается ее доверия к правоохранительным органам, то она говорила, что более доверяла Крымском СБУ. Она говорила, что подавляющее большинство Херсонского СБУ, это ее слова, что, возможно, так же присягнули бы потом на верность РФ, если бы русские пришли в Херсонскую область. Возможно, именно поэтому она не доверяла Херсонском СБУ", - заявил Миколаенко.

Отвечая на вопрос членов ВСК, мэр также выразил обеспокоенность относительно существования поклонников "русской весны" среди херсонских правоохранителей.

"Мы помним, как в 2014 году выходили под триколорами и коммунисты, и выходили люди в Херсоне. Они никуда не делись. Они, возможно ждут какого-то времени. Екатерина всегда говорила, что есть уже сформированная власть на время "Ч", чтобы зайти в разные кабинеты - сформирована в кабинетах Москвы. Я убежден, что люди, которые были в 2014 году никуда не делись... Есть определенные структуры и определенные настроения", - добавил он.

Он также добавил, что государственная власть должна уделять больше внимания Херсонской области так же, как и части Луганской и Донецкой, которые находятся рядом с оккупированными территориями.

Напомним, также Владимир Миколаенко передал представителям Службы безопасности фамилию лица, которое активистка Екатерина Гандзюк считала заказчиком нападения на нее.

Мэр Херсона заявил, что Гандзюк называла конкретную фамилию заказчика нападения ВСК по расследованию убийства Гандзюк сегодня заслушает мэра Херсона
Новости Украины ХерсонЕкатерина Гандзюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь