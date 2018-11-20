ТСК щодо нападів на активістів визначила справи для розслідування

Фото: Борислав Береза (УНІАН)

Тимчасова слідча комісія сформувала п'ять робочих груп

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної ради з питань нападів на активістів сформувала п'ять робочих груп, які будуть займатися розслідуванням справ щодо нападів в регіонах України. Про це заявив голова ТСК, народний депутат Борислав Береза, передає кореспондент РБК-Україна

"Сформовано п'ять робочих груп. Основні справи, якими ми будемо займатися у Сєвєродонецьку - це справа Самарського. Херсон - справа Гандзюк, Сармата. Вони об'єднані. Київ - це справа Валентини Макарової. Одеса - справа Устименка та Стерненка. Їх об'єднали в загальний пул. Харків - це вбивство активіста Миколи Бичка", - заявив Береза.

Нагадаємо, раніше мер Херсона Володимир Миколаєнко заявив, що Катерина Гандзюк не довіряла Херсонської Службі безпеки і висловлювала стурбованість щодо проросійських настроїв в правоохоронних органах.

Миколаєнко передав представникам Служби безпеки прізвище особи, яку активістка Катерина Гандзюк вважала замовником нападу на неї.