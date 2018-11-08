Адвокат Гандзюк направила обращение об исключении Антона Геращенко из состава ВСК

Фото: Антон Геращенко (УНИАН)

По словам подруги активистки, Геращенко неоднократно говорил неправду по делу о нападении

Адвокат умершей общественной активистки Екатерины Гандзюк требует исключить из состава временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады народного депутата Антона Геращенко. Об этом во время заседания комиссии заявила подруга Гандзюк Марина Хромых, передает корреспондент РБК-Украина.

Она подчеркнула, что Геращенко неоднократно говорил неправду по делу о нападении на активистку.

"Для того, чтобы работа ВСК была должным образом проведена, мы требуем, чтобы членом ВСК не был Антон Геращенко. Антон Геращенко неоднократно лгал по делу нападения на Екатерину, неоднократно лгал по делам нападений на других активистов, неоднократно высказывал какие-то непонятные аргументы. Нам через несколько минут преподнесут обращение от адвоката Евгении Закревской об исключении Геращенко из состава комиссии", - сообщила подруга Гандзюк.

Напомним, глава ВСК, народный депутат Борислав Береза заявил, что во время заседаний ВСК по вопросам расследования нападений на активистов ожидается, что участие в них примут правоохранители, которые занимались расследованием нападений.

Как писало РБК-Украина ранее, генеральный прокур Юрий Луценко сообщал, что все материалы расследования убийства Гандзюк полностью засекречены. Луценко, в частности, подчеркнул, что следствие не завершено, а поэтому созданная Радой комиссия не сможет получить доступ к документам.