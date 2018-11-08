ТСК щодо Гандзюк працюватиме частково у закритому режимі

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

На засідання ТСК запросять голову Херсонської ОДА

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної ради щодо розслідування вбивства Гандзюк частково працюватиме у закритому режимі без присутності преси. Про це заявив голова ТСК, народний депутат Борислав Береза, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, участь у роботі комісії братимуть представники ГПУ, СБУ, мер Херсону, голова Херсонської ОДА.

"Стовідсотково також будуть представники загиблої. Можу сказати, що робота ТСК відбуватиметься як у відкритому, так і у закритому режимі. Адже 100% будуть питання, які є державною таємницею та питання, які є таємницею слідства", - повідомив Береза.

За його словами, комісія Верховної ради також планує провести виїздне засідання у Херсоні.

"Перше виїздне засідання буде в Херсоні. Ми визначимось наступного тижня", - додав він.

За словами парламентарів, виїздне засідання ТСК щодо розлідування нападів на активістів мають відбуватись також і в Одесі.

Зазначимо, під час сьогоднішнього засідання ТСК адвокат померлої громадської активістки Катерини Гандзюк висунула вимогу виключити зі складу комісії народного депутата Антона Геращенка. Причиною адвокат назвала те, що Геращенко неодноразово говорив неправду у справі нападу на активістку.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що всі матеріали розслідування вбивства Гандзюк повністю засекречені. Луценко, зокрема, підкреслив, що слідство не завершене, а тому створена Радою комісія не зможе отримати доступ до документів.

Додамо, у Херсоні 7 листопада 2018 року не пустили на церемонію прощання з громадською активісткою Катериною Гандзюк голову Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва.