Главу Херсонської ОДА не пустили на церемонію прощання з Гандзюк

Фото: у Херсоні проходить церемонія прощання з Катериною Гандзюк (РБК-Україна)

Друзі Гандзюк перекрили прохід Гордєєву та його охороні

В Херсоні, де сьогодні, 7 листопада проходить прощання з громадською активісткою Катериною Гандзюк, на церемонію не пустили голову Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва, передає кореспондент РБК-Україна.

Фото: у Херсоні проходить церемонія прощання з Гандзюк (РБК-Україна)

Голова Херсонської ОДА Гордєєв приїхав в херсонський палац мистецтв, де проходить церемонія прощання з Гандзюк. Друзі Катерина перекрили прохід Гордєєву та його охороні. Після кількох хвилин суперечок Гордєєв поїхав.

В Херсоні, де сьогодні прощаються з вбитою активісткою Катериною Гандзюк, друзі Катерини, не пустили на церемонію прощання голову Херсонької ОДА Андрія Гордєєва. Опубліковано РБК-Украина Середа, 7 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що всі матеріали розслідування вбивства Гандзюк повністю засекречені.

Відзначимо, вчора, 6 листопада, в ході виступу в Верховній раді України глава Нацполіціі Сергій Князєв повідомив, що за побиття Гандзюк організатор обіцяв виконавцю 5 тис. доларів. Разом з тим, пізніше організатори передумали і вирішили облити активістку кислотою.

Відзначимо, напад на Гандзюк стався в Херсоні 31 липня - активістці плеснули кислотою в обличчя біля її будинку. Після нападу Гандзюк доставили спочатку в лікарню Херсона, а потім перевезли до Києва. 4 листопада Гандзюк померла. На даний момент справу Гандзюк, за рішенням Генпрокуратури, розслідує Служба безпеки України.