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ТСК у справі Гандзюк має намір провести засідання в Херсоні

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 11:03
ТСК у справі Гандзюк має намір провести засідання в Херсоні
Фото: засідання ТСК (twitter.com/SolonynaY)

На засідання не з'явилися представники херсонських влади

Тимчасова слідча комісія Верховної ради України з розслідування нападів на громадських активістів, зокрема Катерину Гандзюк, проведе виїзне засідання в Херсоні. Про це повідомив голова ТСК нардеп Борислав Береза, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, представники влади Херсонської області напередодні попередили про свою відсутність через критичну ситуацію з теплопостачанням в Херсоні. У зв'язку з цим він запропонував розглянути можливість виїзного засідання, так як в Київ не з'явилися глава Херсонської облради Владислав Мангер, депутат міськради Дмитро Ільченко і адвокат померлої Катерини Гандзюк Євгенія Закревська.

У той же час перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко зазначила, що члени ТСК спробують зв'язатися з представниками херсонської влади по Skype.

"Представники херсонської регіональної влади могли не прийти з об'єктивних причин. Можливо, дамо зараз доручення членам секретаріату ВР, щоб змогли зв'язатися з представниками мерії та ОДА, домовимося про Skype-зв'язок, і ми обговоримо питання порядку денного з присутніми", - додала вона.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що робота ТСК у справі Гандзюк заважатиме слідству.

Також минулого тижня повідомлялося, що ТСК у справі Гандзюк буде працювати частково в закритому режимі.

 

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