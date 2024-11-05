По всій Україні стартував опалювальний сезон, окрім однієї області

В Україні у всіх регіонах розпочався опалювальний сезон, за винятком Херсонської області. Там все ще утримується відносно тепла погода.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
За словами голови уряду, готовність громад і областей до зими є стовідсотковою.
Наразі в Україні працює 83% від усіх котелень, які забезпечують теплопостачання. Тепло подається до 70% житлових будинків, а також до понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садків.
Шмигаль зазначив, що ситуація з початком опалювального сезону знаходиться під контролем профільних міністерств і відомств, які разом із місцевою владою чітко усвідомлюють свої зони відповідальності.
Опалення в будинках українців почали вмикати наприкінці жовтня-початку листопада.
У середині жовтня Шмигаль повідомляв, що Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону. За його словами, заготовлених на складах газу та вугілля має вистачити на зиму.
При цьому "Нафтогаз" повідомляв, що тарифи на газ для населення та виробників тепла залишаться незмінними щонайменше до весни. Постачання газу відбувається на умовах ПСО, тому ціни для теплокомуненерго, виробників електроенергії та споживачів зафіксовані до кінця квітня 2025 року.
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