По всій Україні стартував опалювальний сезон, окрім однієї області

Опалювальний сезон в Україні

Опалення в будинках українців почали вмикати наприкінці жовтня-початку листопада.

У середині жовтня Шмигаль повідомляв, що Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону. За його словами, заготовлених на складах газу та вугілля має вистачити на зиму.

При цьому "Нафтогаз" повідомляв, що тарифи на газ для населення та виробників тепла залишаться незмінними щонайменше до весни. Постачання газу відбувається на умовах ПСО, тому ціни для теплокомуненерго, виробників електроенергії та споживачів зафіксовані до кінця квітня 2025 року.

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