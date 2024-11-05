По всей Украине стартовал отопительный сезон, кроме одной области

По словам главы правительства, готовность общин и областей к зиме является стопроцентной.

Сейчас в Украине работает 83% от всех котельных, которые обеспечивают теплоснабжение. Тепло подается в 70% жилых домов, а также в более 80% школ, больниц и детских садов.

Шмыгаль отметил, что ситуация с началом отопительного сезона находится под контролем профильных министерств и ведомств, которые вместе с местными властями четко осознают свои зоны ответственности.