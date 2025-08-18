По всій Україні ракетна загроза: злетів МіГ-31К

Варто зазначити, що масштабна повітряна тривога була оголошена за пів години до зустрічі президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі.

Більше про історичну зустріч Зеленського і Трампа - можна дізнатися у нашому матеріалі.