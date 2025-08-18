По всій Україні ракетна загроза: злетів МіГ-31К

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні 18 серпня. Причиною став зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Повітряну тривогу у Києві оголосили о 19:20. Зрештою "почервоніли" всі області України.
Повітряні сили ЗСУ пишуть про зліт МіГ-31К, у зв'язку з чим по всій країні оголошена ракетна загроза.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.
Карта повітряних тривог станом на 19:25
Оновлено о 19:39. По всій Україні відбій загрози через МіГ-31К.
Варто зазначити, що масштабна повітряна тривога була оголошена за пів години до зустрічі президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі.
