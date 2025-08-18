RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

По всей Украине ракетная угроза: взлетел МиГ-31К

Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине 18 августа. Причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 19:20. В итоге "покраснели" все области Украины.

Воздушные силы ВСУ пишут о взлете МиГ-31К, в связи с чем по всей стране объявлена ракетная угроза.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:25

 

Обновлено в 19:39. По всей Украине отбой угрозы из-за МиГ-31К.

Стоит отметить, что масштабная воздушная тревога была объявлена за полчаса до встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

Больше об исторической встрече Зеленского и Трампа - можно узнать в нашем материале.

Читайте РБК-Украина в Google News
МіГ-31КВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВоздушная тревога