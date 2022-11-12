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По всій Україні - повітряна тривога. Росіяни в Білорусі підняли в небо винищувачі

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Київ, Субота 12 листопада 2022 14:37
По всій Україні - повітряна тривога. Росіяни в Білорусі підняли в небо винищувачі Фото: 12 листопада по всій Україні оголошена повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні по всій території оголошена повітряна тривога. Ймовірною причиною є зліт російських винищувачів в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

По всій Україні - повітряна тривога. Росіяни в Білорусі підняли в небо винищувачі

Так, за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у Білорусі фіксують зліт винищувачів.

"13:57 (за київським часом) Барановичі, злетів винищувач...14:16 Мачулищи, зліт винищувача Міг-31К з бортовим номером RF-92333", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що МіГ-31 є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Нагадаємо, нещодавно буди опубліковані супутникові знімки, на яких видно три російські літаки МіГ-31К на авіабазі у Білорусі.

Додамо, про те, що росіяни могли завезти до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал" повідомляли і в британській розвідці.

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