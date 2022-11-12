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По всей Украине - воздушная тревога. Россияне в Беларуси подняли в небо истребители

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Киев, Суббота 12 ноября 2022 14:37
По всей Украине - воздушная тревога. Россияне в Беларуси подняли в небо истребители Фото: 12 ноября по всей Украине объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине по всей территории объявленная воздушная тревога. Вероятной причиной является взлет российских истребителей в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По всей Украине - воздушная тревога. Россияне в Беларуси подняли в небо истребители

Отметим, по данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", в Беларуси фиксируют взлет истребителей.

"13:57 (по киевскому времени) Барановичи, взлетел истребитель...14:16 Мачулищи, взлет истребителя Миг-31К с бортовым номером RF-92333", - говорится в сообщении.

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