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По всій Україні повітряна тривога через МіГ-31К

Україна, Четвер 11 січня 2024 13:37
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По всій Україні повітряна тривога через МіГ-31К Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога була оголошена по всій Україні сьогодні, 11 січня. У Росії злетів винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Масштабну повітряну тривогу оголосили спочатку в Києві, а потім у всіх областях. Це сталося близько 13:30.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у всій Україні. Відомо, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північна Осетія)

Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 13:35

По всій Україні повітряна тривога через МіГ-31К

Небезпека МіГ-31К

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що Росія з початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Україна збила 25 таких ракет.

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