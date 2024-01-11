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По всей Украине воздушная тревога из-за МиГ-31К

Украина, Четверг 11 января 2024 13:37
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По всей Украине воздушная тревога из-за МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей Украине сегодня, 11 января. В России взлетел истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Масштабная воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве, а затем во всех областях. Это произошло около 13:30.

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной угрозе по всей Украине. Известно, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северная Осетия)

Украинцы призывают не игнорировать воздушные тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:35

По всей Украине воздушная тревога из-за МиГ-31К

Угроза МиГ-31К

Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету трудно сбивать из-за ее траектории движения.

До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что Россия с начала полномасштабного вторжения запустила по Украине 63 аэробалистические ракеты "Кинжал". Украина сбила 25 таких ракет.

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