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По всій Україні оголосили повітряну тривогу: попереджають про ракетну небезпеку

Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 31 липня по всій території України оголосили повітряну тривогу - Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначимо, що у моніторингових групах повідомляють про загрозу удару ракетним комплексом "Іскандер". Тим часом місцеві представники влади закликають громадян прямувати в укриття.

Оновлено 01:46

Відбій тривоги по всіх областях.

Оновлено 00:52

Відбій тривоги в Києві та Одеській області.

Оновлено 00:44

В областях почались відбої повітряної тривоги в західних та центральних областях.

00:20 Карта повітряних тривог наразі виглядає так

Що передувало

Росіяни останніми місяцями активно атакують територію України - в основному їхні обстріли припадають на ніч. Остання масована атака відбулась 26 липня, коли окупанти випустили по Україні 36 крилатих ракет Х-101/Х-555, 33 з яких збили наші захисники. Також в атаці задіяли гіперзвукові ракети "Кинжал".

Вибухи лунали і сьогодні. Так, вночі, 31 липня, в Харкові під час повітряної тривоги чули звуки вибухів. Місцева влада закликала мешканців попіклуватись про свою безпеку.

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