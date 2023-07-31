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По всей Украине объявили воздушную тревогу: предупреждают о ракетной опасности

Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 31 июля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу - Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отметим, что в мониторинговых группах сообщается об угрозе удара ракетным комплексом "Искандер". Между тем, местные представители власти призывают граждан направляться в укрытие.

Карта воздушных тревог выглядит так

Что предшествовало

Россияне в последние месяцы активно атакуют территорию Украины - в основном их обстрелы приходятся на ночь. Последняя массированная атака произошла 26 июля, когда оккупанты выпустили по Украине 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 33 из которых сбили наши защитники. Также в атаке задействовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Взрывы звучали и сегодня. Ночью, 31 июля, в Харькове во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов. Местные власти призвали жителей позаботиться о своей безопасности.

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Война России против Украинывоздушная тревога