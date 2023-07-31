По всей Украине объявили воздушную тревогу: предупреждают о ракетной опасности

Отметим, что в мониторинговых группах сообщается об угрозе удара ракетным комплексом "Искандер". Между тем, местные представители власти призывают граждан направляться в укрытие.

Карта воздушных тревог выглядит так

Что предшествовало

Россияне в последние месяцы активно атакуют территорию Украины - в основном их обстрелы приходятся на ночь. Последняя массированная атака произошла 26 июля, когда оккупанты выпустили по Украине 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 33 из которых сбили наши защитники. Также в атаке задействовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Взрывы звучали и сегодня. Ночью, 31 июля, в Харькове во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов. Местные власти призвали жителей позаботиться о своей безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.