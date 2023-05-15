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По всій Україні оголосили повітряну тривогу: у Росії злетів МіГ-31К

Фото: по всій Україні оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 травня, увечері у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. У мережі пишуть, що у Росії злетів носій гіперзвукових ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено 20:16

У регіонах України почали оголошувати відбої повітряної тривоги.

За непідтвердженими даними, росіяни підняли у повітря бойовий літак МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Фото: мапа повітряних тривог (скріншот)

При цьому офіційної інформації про причини тривоги наразі немає. Українцям необхідно пройти в укриття.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 6 травня командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив інформацію про збиття українськими захисниками гіперзвукової ракети "Кинджал".

Пізніше в CNN розкрили деталі про те, що саме хотіли атакувати росіяни за допомогою гіперзвукової ракети.

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