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По всей Украине объявили воздушную тревогу: в России взлетел МиГ-31К

Фото: по всей Украине объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 15 мая, вечером во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. В сети пишут, что в России взлетел носитель гиперзвуковых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 20:16

В регионах Украины начали объявлять отбои воздушной тревоги.

По неподтвержденным данным, россияне подняли в воздух боевой самолет МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом официальной информации о причинах тревоги пока нет. Украинцам необходимо пройти в укрытие.

Напомним, ранее стало известно, что 6 мая командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил информацию о сбитии украинскими защитниками гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Позже в CNN раскрыли детали о том, что именно хотели атаковать россияне при помощи гиперзвуковой ракеты.

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