По всій Україні оголошено тривогу: зафіксовано зліт МіГ-31К

Пізно ввечері, 22 липня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і Карти повітряних тривог.
Військовими о 23:57 було зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К. Через це існує ракетна небезпека для всієї країни.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракету, яка рухається через Сумщину. Її курс - західний.
Через декілька хвилин військові закликали мешканців Конотопу терміново перейти в укриття.
Станом на 00:03 повітряна тривога в усіх куточках України.
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