По всей Украине объявлена тревога: зафиксирован взлет МиГ-31К

Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заселения совета ЕС призвал разрешить ВСУ наносить удары по аэродромам РФ. Вспоминая российский удар по киевской больнице "Охматдет", он отметил, что защита детских больниц не есть эскалацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.