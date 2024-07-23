По всей Украине объявлена тревога: зафиксирован взлет МиГ-31К

В ночь с 22 на 23 июля по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и Карты воздушных тревог.
Военными в 23:57 был зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К. Из-за этого существует ракетная опасность для всей страны.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракете, которая движется через Сумскую область. Ее курс - западный.
Через несколько минут военные призвали жителей Конотопа срочно перейти в укрытие.
В ответ на последнее сообщение ПС написали, что запущенная вражеская ракета движется в направлении Прилуцкого района Черниговской области.
Военные сообщили об отбое угрозы по МиГ-31. Однако сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
"Ракета изменила направление движения! Летит через Шостку курсом на Глухов", - говорится в сообщении.
По состоянию на 00:23, воздушная тревога продолжается в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Донецкой областях. Также тревога до сих пор звучит в Луганской области и в Крыму.
Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заселения совета ЕС призвал разрешить ВСУ наносить удары по аэродромам РФ. Вспоминая российский удар по киевской больнице "Охматдет", он отметил, что защита детских больниц не есть эскалацией.
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