По всій Україні оголошено тривогу. Росіяни підняли в повітря МіГ (відбій)
В Україні сьогодні, 30 березня оголошена масштабна повітряна тривога. Її пов'язують зі зльотом російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Оновлено 13:44. У Києві та низці областей вже оголосили відбій повітряної тривоги.
Станом на 13:34 мапа повітряних тривог виглядає так:
В чому причина
За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, причиною оголошення тривоги є зліт російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет "Кинжал" (їх наша ППО поки не може збити).
"З території Архангельську зафіксовано виліт МіГ-31. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - написав він.
Нагадаємо, раніше в Силах оборони повідомляли, що через шторм у Чорному морі війська РФ зменшили кількість кораблів на бойовому чергуванні. Також негода заважає окупантам використовувати для атак авіацію та "Шахеди".
Додамо, за даними Повітряних сил зросла нова загроза, оскільки росіяни почали активно застосовувати крилаті авіабомби.
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