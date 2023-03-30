По всій Україні оголошено тривогу. Росіяни підняли в повітря МіГ (відбій)

В Україні сьогодні, 30 березня оголошена масштабна повітряна тривога. Її пов'язують зі зльотом російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Оновлено 13:44. У Києві та низці областей вже оголосили відбій повітряної тривоги.

Станом на 13:34 мапа повітряних тривог виглядає так:

В чому причина

За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, причиною оголошення тривоги є зліт російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет "Кинжал" (їх наша ППО поки не може збити).

"З території Архангельську зафіксовано виліт МіГ-31. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - написав він.