По всей Украине объявлена тревога. Россияне подняли в воздух МиГ (отбой)

В Украине сегодня, 30 марта, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетом российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 13:44. В Киеве и в ряде областей уже объявили отбой воздушной тревоги.

По состоянию на 13:34 карта воздушных тревог выглядит так:

В чем причина

По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, причиной объявления тревоги является взлет российского истребителя МиГ-31К, являющегося потенциальным носителем ракет "Кинжал" (их наша ПВО пока не может сбить).

"С территории Архангельска зафиксирован вылет МиГ-31. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - написал он.