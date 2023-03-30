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По всей Украине объявлена тревога. Россияне подняли в воздух МиГ (отбой)

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Киев, Четверг 30 марта 2023 13:34
По всей Украине объявлена тревога. Россияне подняли в воздух МиГ (отбой) Фото: по всей Украине объявлена воздушная тревога (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 30 марта, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетом российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 13:44. В Киеве и в ряде областей уже объявили отбой воздушной тревоги.

По всей Украине объявлена тревога. Россияне подняли в воздух МиГ (отбой)

По состоянию на 13:34 карта воздушных тревог выглядит так:

По всей Украине объявлена тревога. Россияне подняли в воздух МиГ (отбой)

В чем причина

По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, причиной объявления тревоги является взлет российского истребителя МиГ-31К, являющегося потенциальным носителем ракет "Кинжал" (их наша ПВО пока не может сбить).

"С территории Архангельска зафиксирован вылет МиГ-31. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - написал он.

Напомним, ранее в Силах обороны сообщали, что из-за шторма в Черном море войска РФ уменьшили количество кораблей на боевом дежурстве. Также непогода мешает оккупантам использовать для атак авиацию и "Шахеды".

По данным Воздушных сил возросла новая угроза, поскольку россияне начали активно применять крылатые авиабомбы.

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Росавиация Война России против Украины воздушная тревога
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