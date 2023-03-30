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Погода критична для кораблів, авіації та "Шахедів". Гуменюк про загрозу нової атаки РФ

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Чорне море, Четвер 30 березня 2023 08:54
Погода критична для кораблів, авіації та "Шахедів". Гуменюк про загрозу нової атаки РФ Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красинський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Через шторм російські війська зменшили кількість кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі. Також негода заважає окупантам використовувати для атак авіацію та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, наразі в Чорному морі перебуває до шести ворожих кораблів, серед них - один підводний ракетоносій, тож через це загроза атаки не виключена.

"Раніше ми спостерігали понад 10 кораблів, зараз це 6 кораблів. Серед них один підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 4 ракет типу "Калібр". Це спосіб "залишатися на чергуванні" та нагадувати про власну присутність", - розповіла Гуменюк.

Вона допустила, що скоріш за все, ракетоносії не будуть застосовані, але все ж не виключила можливості ударів.

"Штормова погода критична і для літаків, не спостерігається і загроза "Шахедів" через поривчастий вітер", - додає Гуменюк.

Нагадаємо, раніше в ГУР МО розповіли, що російські окупанти дещо переорієнтують напрямки своїх ударів.

Додамо, також ми писали, що Росія зараз не може провести масований обстріл частіше ніж двічі на місяць.

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Погода критична для кораблів, авіації та "Шахедів". Гуменюк про загрозу нової атаки РФ
Погода критична для кораблів, авіації та "Шахедів". Гуменюк про загрозу нової атаки РФ
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