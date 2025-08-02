По всій Україні оголошено тривогу через зліт МіГ-31К

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - сказано у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 18:27

Російські літаки МіГ-31К провокують оголошення повітряної тривоги по всій Україні. Вони можуть бути озброєні аеробалістичною ракетою Х-47М2 "Кинджал". Ця ракета може вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів, що несе загрозу для всіх регіонів України.