По всей Украине объявлена тревога из-за взлета МиГ-31К

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сказано в сообщении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:27

Российские самолеты МиГ-31К провоцируют объявления воздушной тревоги по всей Украине. Они могут быть вооружены аэробаллистической ракетой Х-47М2 "Кинжал". Эта ракета может поражать цели на расстоянии до 2000 километров, что несет угрозу для всех регионов Украины.