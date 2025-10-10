По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31

"УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 05:10

О 04:56 військові повідомили про рух ракети на Кременчук.

О 05:00 повідомлялося про пуск балістики з півдня в напрямку міст Дніпро, Кам'янського, Кропивницького, Кривого Рогу та Запоріжжя.

О 05:03 Повітряні сили повідомили про повторний рух швидкісної цілі на Кривий Ріг.

О 05:06 балістика рухалася на півдні Сумщини в напрямку Полтавщини, а також на Запоріжжя.

Оновлено 05:29

За даними моніторингових пабліків, винищувач МіГ-31К здійснив посадку на аеродромі вильоту Саваслєйка.

Станом на 04:53 карта повітряних тривог України виглядала так:

Х-47М "Кинджал"

Аеробалістична ракета повітряного базування, що здатна нести ядерний заряд.

Запускається з надзвукового винищувача-перехоплювача дальнього радіуса дії МіГ-31К (1 шт.), або з бомбардувальника Ту-22М3 (4 шт. під крилами).

Літак розганяється до надзвукової швидкості, запускає ракету на висоті 12-15 км, вона летить по балістичній траєкторії на межі стратосфери, де відсутній суттєвий опір повітря, маневрує і вертикально влучає у ціль.

Маса бойової частини - 500 кг. Дальність польоту "Кинджалу" при запуску з МіГ-31К - 2000 км, з Ту-22М3 - понад 3000 км.

Максимальна швидкість - до 14 688 км/год або 4080 м/с. На гіперзвуковій швидкості, "Кинджал" летить на висоті 20 км.

Росіяни заявляли про "Кинджал", як про гіперзвукову ракету, що летить із десятикратним перевищенням швидкості звуку, маневрує на всіх ділянках польоту по балістичній траєкторії й обходить усі наявні системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Насправді застосування ракет цього типу у війні проти України засвідчило, що їх ефективно збивають американські зенітні ракетні комплекси Patriot та італійсько-французькі системи SAMP-T.

Деякі експерти називають "Кинджал" авіаційним варіантом балістичної ракети 9К720 "Іскандер-М".