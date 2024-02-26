По всій Україні оголошено повітряну тривогу, злетів російський МіГ-31К

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та повідомлення Повітряних сил України в Telegram.

Повітряну тривогу було оголошено в Києві, після чого "почервоніли" всі області України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну загрозу на всій території України. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу через загрозу запуску ракет.

Карта повітряних тривог станом на 12:45

Чим небезпечний МіГ-31К

Російський МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни минулого року українські військові не збивали "Кинджали". Однак у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, наданого Україні партнерами.

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