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По всій Україні оголошено повітряну тривогу, злетів російський МіГ-31К

Понеділок 26 лютого 2024 12:50
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По всій Україні оголошено повітряну тривогу, злетів російський МіГ-31К Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Оскільки зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та повідомлення Повітряних сил України в Telegram.

Повітряну тривогу було оголошено в Києві, після чого "почервоніли" всі області України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну загрозу на всій території України. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу через загрозу запуску ракет.

Карта повітряних тривог станом на 12:45

По всій Україні оголошено повітряну тривогу, злетів російський МіГ-31К

Чим небезпечний МіГ-31К

Російський МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни минулого року українські військові не збивали "Кинджали". Однак у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, наданого Україні партнерами.

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Війна Росії проти України Повітряна тривога
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