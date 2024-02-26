По всей Украине объявлена воздушная тревога, взлетел российский МиГ-31К
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Поскольку зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и сообщение Воздушных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога была объявлена в Киеве, после чего "покраснели" все области Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной угрозе на всей территории Украины. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К.
Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу из-за угрозы запуска ракет.
Карта воздушных тревог по состоянию на 12:45
Чем опасен МиГ-31К
Российский МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.
До весны прошлого года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.
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