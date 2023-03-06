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По всій Україні оголошена тривога, росіяни підняли в повітря МіГ

Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу 6 березня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 6 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Вона може бути пов'язана з активністю російської авіації, зокрема МіГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Оновлено 09:48. У Білорусі зліт винищувача супроводу з аеродрому "Барановичі"

При цьому зазначається, що літак-розвідник ДРЛО А-50У (RF-50608), як і раніше, знаходиться на ремонті в Таганрозі, а інший А-50 до Білорусі не прилетів.

Мапа повітряних тривог станом на 09:14 виглядає так:

Що відомо про загрозу

Зазначимо, що за даними моніторингових груп, причиною масштабної тривоги може бути зліт російського МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", її наші засоби ППО не можуть перехопити.

Зазначимо, що "Беларускі Гаюн" зафіксував зліт російського МіГ-31К з аеродрому Мачулищі о 09:05.

Тим часом в Оперативному командуванні "Північ" попереджають про загрозу ракетних ударів.

"Увага! Ракетна небезпека! Не нехтуйте сигналом тривоги!" - закликали в повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська атакували Україну іранськими дронами з північного напрямку. Ворог запустив 15 "Шахедів", з яких 13 було збито нашою протиповітряною обороною.

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