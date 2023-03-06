RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По всей Украине объявлена тревога, россияне подняли в воздух МиГ

Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу 6 марта (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 6 марта объявили масштабную воздушную тревогу. Она может быть связана с активностью российской авиации, в частности, МиГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 09:48. В Беларуси взлет истребителя сопровождения с аэродрома "Барановичи"

При этом отмечается, что самолет-разведчик ДРЛО А-50У (RF-50608) по-прежнему находится на ремонте в Таганроге, а другой А-50 в Беларусь не прилетел.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:14 выглядит так:

Что известно об угрозе

Отметим, что по данным мониторинговых групп, причиной масштабной тревоги может быть взлет российского МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", ее наши средства ПВО не могут перехватить.

Отметим, что "Беларускі Гаюн" зафиксировал взлет российского МиГ-31К с аэродрома Мачулищи в 09:05.

Между тем, в Оперативном командовании "Север" предупреждают об угрозе ракетных ударов.

"Внимание! Ракетная опасность! Не пренебрегайте сигналом тревоги!" - говорится в сообщении

Напомним, что этой ночью российские войска атаковали Украину иранскими дронами с северного направления. Враг запустил 15 "Шахедов", из которых 13 были сбиты нашей противовоздушной обороной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетиВойна России против Украинывоздушная тревогаракетный удар