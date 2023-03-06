По всей Украине объявлена тревога, россияне подняли в воздух МиГ

Обновлено 09:48. В Беларуси взлет истребителя сопровождения с аэродрома "Барановичи"

При этом отмечается, что самолет-разведчик ДРЛО А-50У (RF-50608) по-прежнему находится на ремонте в Таганроге, а другой А-50 в Беларусь не прилетел.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:14 выглядит так:

Что известно об угрозе

Отметим, что по данным мониторинговых групп, причиной масштабной тревоги может быть взлет российского МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", ее наши средства ПВО не могут перехватить.

Отметим, что "Беларускі Гаюн" зафиксировал взлет российского МиГ-31К с аэродрома Мачулищи в 09:05.

Между тем, в Оперативном командовании "Север" предупреждают об угрозе ракетных ударов.

"Внимание! Ракетная опасность! Не пренебрегайте сигналом тревоги!" - говорится в сообщении

Напомним, что этой ночью российские войска атаковали Украину иранскими дронами с северного направления. Враг запустил 15 "Шахедов", из которых 13 были сбиты нашей противовоздушной обороной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.