По всій Україні оголошена повітряна тривога (відбій)

Оновлено 12:44. У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги.

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Що відомо про причини

За даними моніторингових каналів, було зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому "Саваслейка" у РФ.

Зазначимо, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", які нашим засобам ППО важко перехопити. Також винищувач можуть супроводжувати Су-30СМ.

Нагадаємо, що вночі російські війська атакували іранськими "Шахедами" Київ. Понад 30 дронів наша ППО збила над столицею. Також ворог здійснив ракетну атаку по Одеській області.

Додамо, сьогодні вранці вже повідомлялося про вибухи в Херсоні, а також у Дніпропетровській і Харківській областях.

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