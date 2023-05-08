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По всей Украине объявлена воздушная тревога (карта)

Фото: по всей Украине объявлена воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 8 мая, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетом российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Что известно о причинах

По данным мониторинговых каналов, был зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ с аэродрома "Саваслейка" в РФ.

Отметим, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам ПВО тяжело перехватить. Также истребитель могут сопровождать Су-30СМ.

Напомним, что ночью российские войска атаковали иранскими "Шахедами" Киев. Более 30 дронов наша ПВО сбила над столицей. Также враг совершил ракетную атаку по Одесской области.

Добавим, сегодня утром уже сообщалось о взрывах в Херсоне, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.

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